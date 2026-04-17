Sergio Bueno FMF sanciona a Sergio Bueno tras polémicos comentarios contra Katia Itzel García Luego de lo ocurrido en el partido ante Pumas, el director técnico del Mazatlán deberá acatar los castigos de las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Sergio Bueno recibe sanción tras comentarios contra Katia Itzel García

Luego de la polémica ocurrida en el partido entre Pumas y Mazatlán, las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya determinaron las sanciones que recibirá el entrenador de los cañoneros Sergio Bueno.

A través de un comunicado, la FMF informó que Bueno incurrió en "conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes". Lo mencionado refiere a las polémicas palabras expresadas de camino al vestidor y denunciadas por fotógrafas y periodistas que se encontraban en el lugar.

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¿QUÉ SANCIONES RECIBIÓ SERGIO BUENO?

En primera instancia, Sergio Bueno recibió una multa económica. Además, deberá cumplir con la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género.

El director técnico también recibió un partido de suspensión, este derivado de la tarjeta roja que recibió en el partido y que deberá pagar en esta jornada 15.