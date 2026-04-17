FMF sanciona a Sergio Bueno tras polémicos comentarios contra Katia Itzel García
Luego de lo ocurrido en el partido ante Pumas, el director técnico del Mazatlán deberá acatar los castigos de las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria.
Luego de la polémica ocurrida en el partido entre Pumas y Mazatlán, las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya determinaron las sanciones que recibirá el entrenador de los cañoneros Sergio Bueno.
A través de un comunicado, la FMF informó que Bueno incurrió en "conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes". Lo mencionado refiere a las polémicas palabras expresadas de camino al vestidor y denunciadas por fotógrafas y periodistas que se encontraban en el lugar.
¿QUÉ SANCIONES RECIBIÓ SERGIO BUENO?
En primera instancia, Sergio Bueno recibió una multa económica. Además, deberá cumplir con la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género.
El director técnico también recibió un partido de suspensión, este derivado de la tarjeta roja que recibió en el partido y que deberá pagar en esta jornada 15.
Finalmente, Sergio Bueno, fue apercibido respecto a su conducta futura. De esta manera, el entrenador podrá volver hasta la fecha 16 cuando su equipo reciba al Toluca.
Por su parte, la silbante elegida para el Mundial 2026, Katia Itzel García ya fue confirmada para participar en la presente fecha.