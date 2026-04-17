Liga MX Katia Itzel pitará el Necaxa vs. Tigres tras la polémica vivida Katia Itzel fue designada para volver a trabajar, solo a unos días de la polémica que vivió en el choque Pumas vs. Mazatlán del fin de semana anterior con Sergio Bueno.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Regresa a escena! Katia Itzel pitará en la Jornada 15 del Clausura 2026

Este viernes por la tarde, la Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión de Árbitros, dio a conocer las planillas arbitrales que trabajarán este fin de semana en los encuentros de la jornada 15, que arrancan desde este mismo viernes.

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A Katia Itzel le tocará pitar el choque entre Rayos y Tigres, encuentro donde hay mucho más que tres puntos en juego. Ya que los felinos siguen a la caza de mejorar su posición rumbo a Liguilla y el cuadro local, tiene, quizá, su última oportunidad para seguir peleando por los últimos boletos.

¿Cuál fue la polémica que ocurrió con Katia Itzel García?

Hay que recordar que el domingo anterior, en el duelo de Pumas contra Mazatlán, Sergio Bueno, entrenador de los sinaloenses, salió expulsado. En redes sociales, específicamente en la plataforma X, Eloísa con S, quien se describe como fotógrafa de tiempo completo y se encontraba en el partido, compartió que supuestamente el entrenador dijo: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.

¿Qué acciones se tomaron tras la polémica?

Derivado de esto, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación por el caso. La misma silbante posteriormente dio su postura en redes sociales y en una entrevista, donde explicó lo que vivió durante el partido y habló sobre lo dicho por Sergio Bueno.

“No fui una testigo directa, pero creo fielmente en la persona que lo dijo, porque es una persona con mucha ética para poder expresarlo”, declaró en ese momento.

¿Quiénes acompañarán a Katia Itzel en el Necaxa vs. Tigres?

Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Cuarto Árbitro: Fernando Alexander Cruz Garatachea

Árbitro VAR: Óscar Mejía García

Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval