Katia Itzel pitará el Necaxa vs. Tigres tras la polémica vivida
Katia Itzel fue designada para volver a trabajar, solo a unos días de la polémica que vivió en el choque Pumas vs. Mazatlán del fin de semana anterior con Sergio Bueno.
Luego de la polémica suscitada la semana anterior en el juego de Pumas vs. Mazatlán FC, Katia Itzel García Mendoza volverá a tener actividad en un juego bravo cuando Tigres visite a Necaxa en el Estadio Victoria, dentro de la Jornada 15 del Clausura 2026.
Este viernes por la tarde, la Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión de Árbitros, dio a conocer las planillas arbitrales que trabajarán este fin de semana en los encuentros de la jornada 15, que arrancan desde este mismo viernes.
A Katia Itzel le tocará pitar el choque entre Rayos y Tigres, encuentro donde hay mucho más que tres puntos en juego. Ya que los felinos siguen a la caza de mejorar su posición rumbo a Liguilla y el cuadro local, tiene, quizá, su última oportunidad para seguir peleando por los últimos boletos.
¿Cuál fue la polémica que ocurrió con Katia Itzel García?
Hay que recordar que el domingo anterior, en el duelo de Pumas contra Mazatlán, Sergio Bueno, entrenador de los sinaloenses, salió expulsado. En redes sociales, específicamente en la plataforma X, Eloísa con S, quien se describe como fotógrafa de tiempo completo y se encontraba en el partido, compartió que supuestamente el entrenador dijo: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.
¿Qué acciones se tomaron tras la polémica?
Derivado de esto, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación por el caso. La misma silbante posteriormente dio su postura en redes sociales y en una entrevista, donde explicó lo que vivió durante el partido y habló sobre lo dicho por Sergio Bueno.
“No fui una testigo directa, pero creo fielmente en la persona que lo dijo, porque es una persona con mucha ética para poder expresarlo”, declaró en ese momento.
¿Quiénes acompañarán a Katia Itzel en el Necaxa vs. Tigres?
- Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
- Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
- Cuarto Árbitro: Fernando Alexander Cruz Garatachea
- Árbitro VAR: Óscar Mejía García
- Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval