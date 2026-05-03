Liga MX Sebastián Cáceres no puede continuar en el Clásico Capitalino y preocupa al América El defensa uruguayo se sumó a la lista de lesionados del equipo azulcrema, luego de un golpe que provocó que entrara al protocolo de conmoción y desafortunadamente no pudo seguir.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Sebastián Cáceres sale de la cancha tras recibir un fuerte golpe en la cara!

Las alarmas en América se encendieron nuevamente en el juego ante Pumas, pues Sebastián Cáceres se convirtió en el segundo cambio obligado del equipo por lesión.

Más temprano en el partido, Cristian Borja tuvo que salir de cambio también por una lesión y Brian Rodríguez no inicio el juego también por molestias.

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¿QUÉ LE PASÓ A SEBASTIÁN CÁCERES EN EL AMÉRICA VS. PUMAS?

Sebastián Cáceres recibió un golpe e el rostro lo que provocó que entrara al portocolo de conmoción. El jugador fue revisado por el cuerpo médico y no se sintió en condiciones de seguir.

Jardine estaba por realizar trees cambios en los que no estaba contemplado Cáceres, por lo que el estratega tuvo que corregir y sacar del campo al uruguayo.