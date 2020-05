Se despide 'Tibu Jarocho', la simpática botarga del Veracruz

Se despidió el 'Tibu Jarocho ', la botarga del Veracruz que ganó adeptos y simpatizantes gracias a sus caracterizaciones, incluso se convirtió en uno de los mayores atractivos para una afición acostumbrada a no gozar de triunfos deportivos de parte de su equipo.

Juan Carlos Rodríguez es el nombre de la persona que estuvo siete años debajo del disfraz, por medio de una carta agradeció a Fidel Kuri y señaló que "hoy me llamaron del club Tiburones Rojos solicitándome la botarga a la que muchos años le di vida, ese traje, como siempre lo dije, no era mío, era del club y lo usaría hasta que me fuera requerido".