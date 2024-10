"Sí va a regresar el futbol profesional a partir de junio de 2025 al Puerto de Veeracruz, va a ser con un equipo de la Liga de Expansión, no hay negociaciones ni con Querétaro ni Puebla, la intención es llevar más adelante futbol de Liga MX ".

" Ya están levantando el Luis 'Pirata' Fuente, no se va a llamar así el estadio, están buscando un patrocinador. No se puede llamar Tiburones, Escualos, Delfines... va a ser FC Veracruz, los colores por ahí los van a cambiar, el rojo no puede ser utilizado al cien por ciento".