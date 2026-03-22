Liga MX Santos vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este domingo 22 de marzo Santos Laguna recibirá a Puebla en el Estadio TSM Corona, en un encuentro correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Santos Laguna ocupa la última posición de la tabla con solo cinco puntos; registro de una victoria a cambio de dos empates y ocho derrotas en lo que va del torneo. En su último partido los Guerreros sufrieron una derrota, lo que ha incrementado la presión sobre sus jugadores para mejorar su rendimiento.

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Por otro lado, Puebla llega con 12 puntos, tres victorias, tres empates y cinco derrotas. En su más reciente encuentro, La Franja empató, lo que refleja una racha más estable en comparación con su rival.

Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en la acumulación de puntos entre ambos equipos, lo que podría influir en el desarrollo del partido.

Los aficionados están atentos a cómo se desarrollará este choque y para aquellos interesados en seguir la acción, es fundamental conocer los detalles sobre la transmisión del partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. PUEBLA DE LA JORNADA 12

Santos llega al partido con la moral baja tras caer ante Guadalajara, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Puebla rescató un punto frente a Necaxa, lo que les da un ligero impulso, aunque aún buscan consolidar su juego para salir de la zona de incertidumbre.

Cuándo es el Santos vs. Puebla: el juego es este domingo 22 de marzo en el TSM Corona.

el juego es este domingo 22 de marzo en el TSM Corona. A qué hora es el Santos vs. Puebla: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos vs. Puebla: sigue la transmisión de este partido en México y en Estados Unidos por la señal de ViX.

sigue la transmisión de este partido en México y en Estados Unidos por la señal de ViX.