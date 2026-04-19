Liga MX Santos vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Este domingo 19 de abril, Santos Laguna recibirá a Atlas en el Estadio TSM Corona, en un encuentro correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026.

Santos ocupa la última posición de la tabla con nueve puntos, registra dos victorias en lo que va del torneo y sólo una de ellas en calidad de local. En su último partido, los Guerreros sufrieron una derrota, lo que ha complicado aún más su situación en la clasificación.

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Por su parte, Atlas llega con 19 puntos de por medio y dentro de zona de Liguilla, posición que corre riesgo en caso de no ganar. En su más reciente encuentro, los Zorros empataron, lo que les permite mantenerse en la zona media de la tabla y de clasificación a Cuartos de Final.

Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en puntos entre ambos equipos, lo que añade un nivel de interés al partido. Los aficionados podrán seguir de cerca el desarrollo de este encuentro y conocer más sobre cómo y dónde se televisa el partido.

No te pierdas la oportunidad de estar al tanto de todos los detalles de este choque en la Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. ATLAS DE LA JORNADA 15

Santos Laguna llega al partido con la moral baja tras caer ante Pachuca, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa.

Por su parte, Atlas, que rescató un punto frente a Monterrey, busca aprovechar el momento y demostrar que puede seguir en ascenso a pesar de las dificultades.

Cuándo es el Santos vs. Atlas: el juego es este domingo 19 de abril en el TSM Corona.

el juego es este domingo 19 de abril en el TSM Corona. A qué hora es el Santos vs. Atlas: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos vs. Atlas: sigue la transmisión de este encuentro por la señal de ViX en México; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.