Atlas vs. Monterrey: goles, resultado y resumen del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Los Rojinegros tratarán de retomar el triunfo en casa tras dos juegos seguidos sin ganar, Rayados no gana en patio ajeno desde la Fecha 3.
Atlas vs. Monterrey se enfrentan dentro de la actividad de la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Jalisco en el que los Rojinegros tratarán de retomar el triunfo luego de dos juegos seguidos sin sumar de a tres y saldo de una derrota y un empate.
Los Zorros están obligados a ganar si quieren meterse a zona de Liguila cuando el torneo ya se encuentra en su etapa final; además, tienen dos juegos consecutivos en cualquier condición en los que no logra anotar.
Monterrey, por su parte, aún aspira de manera matemática a un puesto en la Liguilla, pero para ello debe ganar este sábado y mantener esa inercia para los siguientes tres encuentros dentro del torneo regular de la Liga MX Clausura 2026.
ATLAS VS. MONTERREY EN LA LIGA MX CLAUSURA 2026
Rayados llega a este encuentro con cuatro partidos al hilo sin ganar en calidad de visitante, no suma de a tres desde la tercera jornada cuando golearon 1-5 al Mazatlán FC, desde entonces tiene tres derrotas (en todas se fue en blanco) y un empate.
Son cuatro partidos seguidos en los que Atlas no logra vencer a Monterrey en el Estadio Jalisco en la Liga MX. La última vez que los Rojinegros vencieron en casa a Rayados fue en el Apertura 2021 por 2-1 con goles de Julián Quiñonez y Julio César Furch.
Además, est sábad se supo de las primeras tres bajas del Atlas para el Apertura 2026 debido a la vnta inminente del e.quipo, aunque se espera se concrete este verano.
Estas son las mejores acciones del partido Atlas vs. Monterrey:
- Al 40, Capasso volvió a salvar al Atlas en línea de gol en un remate de cabeza de parte de Rayados.
- Ricardo Chávez prueba disparo pero no encuentra dirección para el gol de Rayados, al 22'.
- Minuto 10 y en un nuevo disparo del Monterrey, Camilo Vargas apenas desvió con la punta de los dedos y evitó el primero.
- Disparo de Lucas Ocampos que tapó en línea de gol Manuel Capasso, cerca Rayados de abrir el marcador.
- Paulo Ramírez tuvo la primera ocasión clara de gol en el partido pero echó su disparo apenas por arriba de la portería, al 6'.
- ¡Comienza el partido en el Estadio Jalisco!