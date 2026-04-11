Liga MX Atlas vs. Monterrey: goles, resultado y resumen del partido de la Jornada 14 de la Liga MX Los Rojinegros tratarán de retomar el triunfo en casa tras dos juegos seguidos sin ganar, Rayados no gana en patio ajeno desde la Fecha 3.

Video ¡Doble jugada de peligro de Rayados y Atlas se salva del primero de la visita!

Atlas vs. Monterrey se enfrentan dentro de la actividad de la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Jalisco en el que los Rojinegros tratarán de retomar el triunfo luego de dos juegos seguidos sin sumar de a tres y saldo de una derrota y un empate.

Los Zorros están obligados a ganar si quieren meterse a zona de Liguila cuando el torneo ya se encuentra en su etapa final; además, tienen dos juegos consecutivos en cualquier condición en los que no logra anotar.

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Monterrey, por su parte, aún aspira de manera matemática a un puesto en la Liguilla, pero para ello debe ganar este sábado y mantener esa inercia para los siguientes tres encuentros dentro del torneo regular de la Liga MX Clausura 2026.

ATLAS VS. MONTERREY EN LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Rayados llega a este encuentro con cuatro partidos al hilo sin ganar en calidad de visitante, no suma de a tres desde la tercera jornada cuando golearon 1-5 al Mazatlán FC, desde entonces tiene tres derrotas (en todas se fue en blanco) y un empate.

Son cuatro partidos seguidos en los que Atlas no logra vencer a Monterrey en el Estadio Jalisco en la Liga MX. La última vez que los Rojinegros vencieron en casa a Rayados fue en el Apertura 2021 por 2-1 con goles de Julián Quiñonez y Julio César Furch.

Además, est sábad se supo de las primeras tres bajas del Atlas para el Apertura 2026 debido a la vnta inminente del e.quipo, aunque se espera se concrete este verano.

Estas son las mejores acciones del partido Atlas vs. Monterrey: