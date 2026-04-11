Pachuca vs. Santos EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Los Tuzos buscarán mantener su invicto en casa y seguir entre los mejores cuatro de cara a la Liguilla, en tanto que los Guerreros buscarán evitar una nueva derrota.
El Pachuca recibe a Santos en partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX e n un partido donde los Tuzos buscarán mantener su invicto en casa. Son ya siete juegos sin caer en el Hidalgo que se ha convertido en una auténtica fortaleza y ha hecho pesar a los visitantes.
De seguir los buenos resultados, el Pachuca podría mantenerse entre los cuatro primeros lugares de la tabla general de cara a la Liguilla y así tener más posibilidades de recibir la vuelta en casa. Actualmente son cuartos con 25 puntos y están a uno del Toluca y a dos de Cruz Azul. Un poco más lejos están las Chivas con 31.
SANTOS, A TERMINAR CON DIGNIDAD EL TORNEO
Santos no ha tenido una buena campaña y son últimos de la tabla general. Matemáticamente están fuera de la Liguilla, por lo que ahora solo les resta terminar el torneo con dignidad.
Los Guerreros cuentan apenas con dos triunfos en el torneo y en este cierre es cuando han sumado su mejor racha, pues tienen dos partidos seguidos sin perder.
ACCIONES DEL PACHUCA VS SANTOS:
¡Gooooool de Pachuca! Guzmán iguala el marcador
(14' | 1-1) Víctor Guzmán hace un remate cruzado de pierna derecha y ya se iguala el juego.
¡Goooool de Santos! Di Yorio abre el marcador para los visitantes
(1' | 0-1) Di Yorio anota gol de vestidor y está dando la sorpresa en el Hidalgo.
Inicia el partido en entre Pachuca y Santos
(1' | 0-0) Ya se juega el partido en el estadio Hidalgo entre Tuzos y Guerreros.
Alineaciones del partido
Pachuca
Moreno
Barreto
García
Eduardo
Sánchez
Guzmán
Montiel
Kenedey
Rodríguez
Idrissi
Rondón
Santos
Acevedo
Abella
Balanta
Amione
Echeverría
Cedillo
Dajome
Güemez
Villalba
Bullaude
Di Yorio