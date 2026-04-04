Liga MX Santos vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 13 a disputarse en el TSM Corona.

Video ¡Inicia la transmisión! Santos vs América, en directo aquí

Este sábado 4 de abril Santos Laguna recibirá a América en el Estadio TSM Corona en un encuentro correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX Clausura 2026.

Santos Laguna ocupa el sótano en la tabla de posiciones con sólo ocho puntos acumulados en el torneo y balance de dos triunfos, dosempates y ocho derrotas. En su último partido, los Guerreros ganaron frente a La Franja, un ligero respiro en un semestre complicado.

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Por otro lado, América se encuentra en la lucha por no salir de zona de Liguilla; tiene 17 puntos tras cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. Sin embargo, las Águilas llegan tras una derrota en su más reciente encuentro ante Pumas, lo que podría influir en su desempeño en este partido.

Con una diferencia de nueve puntos entre ambos equipos, el enfrentamiento promete ser crucial para Santos, que busca mejorar su rendimiento, mientras que América intentará recuperar la confianza tras su reciente tropiezo.

No te pierdas la oportunidad de seguir este interesante duelo y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 13

Santos Laguna llega al partido con una moral alta tras haberse impuesto a Puebla en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca con buen ánimo para enfrentar a un rival complicado.

Por otro lado, América, que cayó ante Pumas en su más reciente presentación, buscará redimirse y revertir la presión que sienten tras ese tropiezo, lo que añade un extra de intensidad a este duelo.

Cuándo es el Santos vs. América: el juego es este sábado 4 de abril en el TSM Corona.

el juego es este sábado 4 de abril en el TSM Corona. A qué hora es el Santos vs. América : el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 11:10PM tiempo del Este, 10:10PM tiempo del Centro y 8:10PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 11:10PM tiempo del Este, 10:10PM tiempo del Centro y 8:10PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos vs. América: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.