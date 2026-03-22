    Liga MX

    Santos Laguna vs. Puebla | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 12 de Clausura 2026

    Los Laguneros buscan su primer triunfo en casa en el presente torneo.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video ¡Arranca el partido! Santos vs. Puebla, en vivo aquí

    Santos y Puebla se enfrentan en el TSM como parte de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX en donde los laguneros buscan su primer triunfo como local en el torneo.

    Los de la Comarca son últimos de la tabla y ante la Franja, que no atraviesa por un buen momento, intentarán sumar de tres para tratar de salir del fondo y darle una alegría a su afición.

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    Por su parte, Puebla llega a este compromiso en la décimo tercera posición y un triunfo ante los Guerreros podría acercarlos a puestos de liguilla.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DE PARTIDO ENTRE SANTOS Y PUEBLA DE LA JORNADA 12

    SANTOS DOMINA

    El cuadro local es dueño del esférico, pero no puedo abrir el cerrojo del Puebla.

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