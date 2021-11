"No estoy de acuerdo con esa mentalidad de que lo importante es otra cosa o lo que viene después, no concuerdo con esa forma de pensarlo, el menosprecio diario me parece que es antideportivo, el futbol o el deporte tiene valores que hacen su esencia: el esfuerzo, perseverancia, trabajo diario, la consistencia, no rendirse nunca, levantarse con ganas de ser mejor, son valores esenciales del deporte, un trabajador, un enfermo, padre o madre, saben perfectamente lo que vale el esfuerzo de cada día, no cuerdo con esa mentalidad de que no vale esto o el otro, para nada", expresó.