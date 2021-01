El entrenador del América , Santiago Solari , señaló que los cuatro refuerzos para el Guard1anes 2021 han trabajado ya con el resto del plantel de cara al inicio del torneo, no obstante, aceptó que Pedro Aquino , a diferencia de Alan Medina, Mauro Lainez y Bryan Colula, ha tenido un proceso de adaptación distinto, por lo que podría no estar disponible para ser titular este sábado.

"Los vi muy bien a todos, no me gustaría hablar de alguno en particular porque el grupo trabajo muy bien incluyendo a los que están lesionados o saliendo de lesiones. Pedro Aquino, que es el que vino de un proceso de COVID-19, ha tenido una recuperación más lenta porque ha tenido inactividad, el resto muy bien a su ritmo", dijo.