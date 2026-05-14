Liga MX Santiago Sandoval y su viral festejo a lo Lucas Paquetá en el Cruz Azul vs. Chivas El canterano del Rebaño anotó su tercer gol en Liguilla en las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

Video Santiago Sandoval emula festejo de Lucas Paquetá en el Cruz Azul vs. Chivas

Santiago Sandoval continúa en plan grande con Chivas en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 al anotarle a Cruz Azul en el Estadio Banorte en las Semifinales de ida.

El futbolista de 18 años marcó su tercer gol en la Liguilla después de anotarle un doblete a Tigres para darle al Guadalajara la clasificación a Semifinales.

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Sandoval aprovechó un rebote de Kevin Mier para empujar el balón al fondo de las redes de Cruz Azul y abrir el marcador en el Estadio Banorte al minuto 29.

El canterano de Chivas festejó efusivamente con sus compañeros y terminó la celebración replicando el exótico baile de Lucas Paquetá, futbolista del Flamengo y de la selección brasileña.

En total, Santiago Sandoval ha hecho cuatro goles en el Clausura 2026, pues en la fase regular vacunó a FC Juárez en la Jornada 5.

Al término del Cruz Azul vs. Chivas, el técnico Gabriel Milito se pronunció sobre el nivel que está mostrando Sandoval en la Liguilla con apenas 18 años.

“A mí no me sorprende nada de lo que él haga, es un jugador que nos sorprendió gratamente desde el día que nos conocimos y siempre que lo necesitamos está. A pesar de su juventud, tiene una gran mentalidad, además de un gran talento. Suceden estas cosas porque tiene con qué hacerlo, no es ninguna sorpresa”, dijo Milito.