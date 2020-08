La palabra "suerte" y el nombre " Santiago Ormeño " no van en la misma línea; el ser el delantero mexicano del que más se habla ahora no es casualidad para el futbolista del Puebla quien, incluso, podría ser jugador de la Selección de Perú.

Desde entonces, comenzó a llamar la atención en el futbol peruano, en donde no se le vio más debido a que no se extendió el préstamos y volvió a México, una vez más, con Reynoso como sensei. El técnico declaró en días pasados en Barrio Futbol, que Ormeño "tiene las características para poder competir por el puesto de delantero, tal vez no ahora, pero sí en el mediano plazo. Puede competir por la '9' de Perú con Paolo Guerrero o Raúl Ruidíaz".