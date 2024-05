BAÑOS HABLA LOS TÍTULOS CON EL AMÉRICA

"Trato de aportar mi grano, no pienso en que si gano voy a aportar una tercera parte, está bien, eso es del club, no quiero que escriban mi nombre en letras grandes, es la historia. Todos estamos sumando por una causa y la pasión que tenemos cada semestre por levantar una copa y ver la gente extasiada, eso me da felicidad y ganas de regresarlo a la gente que ha confiado en nosotros. Si ganamos 15, 16 o 17 títulos es una consecuencia del trabajo, ni me pongo la meta de ser el directivo con más trofeos, ni quiero ganarle a los que estuvieron antes", sentenció.