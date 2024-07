Sin embargo, no hay ninguna oferta por el jugador sobre la mesa del Club Universidad.

Sin embargo, no era buena ni para el club ni para el jugador así que se descartó de inmediato .

Lo del Girona no fue una oferta, únicamente preguntaron por é l.

"El Girona al ser un equipo del City Group tiene más presupuesto y estará en Champions League . 'Chino' no es la primera opción , preguntaron nada más", explicó Celorio.

"El verano no fue lo que él hubiera imaginado. No terminó siendo un jugador que marcara diferencias. No terminó teniendo el torneo que él imaginaba, pero sí tuvo minutos. Siendo titular ante Ecuador y para mí ahí quedó a deber", explicó.