Me gusta mucho la línea de 5, porque cuando participaba con Miguel Herrera jugábamos de la misma forma 5-3-2-1 o 5-2-3-1, me gusta mucho la solidez defensiva, tiene jugadores... aparte del orden que tiene tanto a la ofensiva como defensiva me gusta mucho".

"Me gusta cuando se repliega y contragolpea con Antuna y con Rotondi, jugadores rapidez, su media cancha es dinámica con jugadores talentosos, me gusta el futbol que despliega Cruz Azul y muy bien dirigidos por Anselmi, que supongo no tenía tanto conocimiento interno del futbol mexicano y no le costó nada adaptarse, eso habla bien de la institución y del rival en general".