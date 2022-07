Tras caer ante San Luis, Ricardo Cadena acepta que es "triste y doloroso" momento de Chivas

" Es triste, nos duele, doloroso porque de dos partidos de local no hemos podido obtener el triunfo, el responsable soy yo, asumo esa parte, no hemos podido ser contundentes o encontrar las mejores opciones o alternativas que hemos tenido o la poca posibilidad que tuvimos hoy no pudimos convertir, no fuimos claros, no tuvimos esa parte de estar siendo consistentes en situaciones al ataque y la falta de contundencia nos ha hecho que se aun equipo que no haya generado o inoperante al ataque y la derrota hay que asumirla, pero el responsable soy yo", apuntó.