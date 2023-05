Samuel García replica foto viral con Robert Siboldi 22 años después

Samuel Garcia Governor of Nuevo Leon and Robert Siboldi head coach of Tigres with the Champion Trophy during the game Guadalajara vs Tigres UANL, corresponding to second leg match of great final of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on May 28, 2023.



Samuel Garcia Gobernador de Nuevo leon y Robert Siboldi Director Tecnico de Tigres con el Trofeo de Campeon durante el partido Guadalajara vs Tigres UANL, Correspondiente al partido de Vuelta de la Gran final del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 28 de Mayo de 2023. Crédito: Jorge Martinez/Jorge Martinez