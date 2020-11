“Lo que ustedes no saben es que después del campeonato me encerré en mi cuarto y duré una semana, día y noche, viendo el partido de la Final y viendo esa imagen de cómo yo levantaba el trofeo, viendo lo que en su momento, con todo respeto, le había prometido a un Jorge Vergara, lo que en su momento me había prometido Matías Almeyda, que antes de levantar la copa me dijo ‘es tu día, disfrútalo’ porque él sabía que quería tanto ese trofeo”, contó Salcido, quien también reveló que intentó cruzar la frontera tres veces.