Carlos Salcido pone su título con Chivas por encima del oro olímpico

" El más esperado (el título con Chivas), el que más soñaba, levanté la Copa ya con 38 años, para mí fue impresionante, (me quedo) con el título de Chivas (sobre el de Londres 2012), ese título del oro me dio mucho gusto compartir con los chavos, sabía que tenían mucho talento y sonrisas para nuestro futbol, el oro para México es importante, pero en lo personal siempre quise ser campeón con Chivas, lo soñaba como un aficionado, no sé qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no hubiera pasado eso", reveló Salcido para Futbol Club.