Liga MX América ajusta su once por baja de Rodrigo Dourado de último momento El brasileño Rodrigo Dourado dejó su lugar en el medio campo por Alan Cervantes para el encuentro frente a los Zorros; Jonathan Dos Santos no salió a la banca.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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América tuvo que modificar de último momento su once inicial para medirse a Atlas en la jornada 17 del Torneo Clausura 2026, luego de que Rodrigo Dourado se resintiera de una molestia física.

El jugador brasileño ha sido uno de los elementos más regulares del equipo en este torneo, con 15 partidos disputados y 13 de ellos como titular. André Jardine tenía contemplado echar mano de él en el mediocampo, pero al final no pudo ser así.

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¿Por qué Dourado causó baja de último momento?

Durante la transmisión de TUDN, Miguel Herrera confirmó el movimiento. El “Piojo” indicó que durante el calentamiento el futbolista se resintió de la lesión, por lo que el entrenador decidió darle su lugar a Alan Cervantes.

Minutos más tarde, Gibrán Araige actualizó la información del brasileño, quien efectivamente sintió molestias durante el calentamiento. Regresó al vestidor y habló con los médicos, a quienes les indicó que prefería no arriesgar su lugar en la Liguilla.

¿Qué otros movimientos tuvo América?

Hasta antes de esta fecha, Dourado había disputado 15 encuentros, 13 como titular, con mil 102 minutos de juego, en los que recibió cuatro tarjetas amarillas.

Jonathan dos Santos tampoco apareció en la banca por una molestia muscular que no es de gravedad, pero la idea es cuidarlo de cara a la Fiesta Grande.