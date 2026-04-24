Liga MX Jardine apuesta por seguir en América pese a rumores de salida El estratega brasileño reveló que quiere reconstruir el equipo tras el fracaso en la Concacaf Champions Cup.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video André Jardine tiene una decisión tomada sobre si seguir o no en el América

Luego de los rumores de una posible salida de André Jardine del América, el estratega brasileño reveló cuales son sus planes para su futuro.

Gibrán Araige, reportero de TUDN, habló sobre la plática que tuvo con el brasileño donde le contó que el técnico quiere cerrar de buena forma el Clausura 2026 y reconstruir al equipo, ya que su plan es seguir por más tiempo con el equipo Azulcrema.

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“Hablé con Jardine y pese a todos los rumores que han salido y nombres de técnicos, él quiere seguir en el América, trae la idea de tratar de cerrar bien el torneo, sentarse con (Santiago) Baños, con la directiva, y su plan es continuar, reconstruir el equipo”

“'Sé que dependo de los resultados, sé cómo es esto. He rechazado ofertas, se han acercado a mi gente, pero mi plan es seguir en América. Ojalá los resultados me avalen para que la directiva siga confiando en mí’”; reveló Gibran Araige en Insiders.

Cabe mencionar que la continuidad de Jardine se puso en juego luego de que América quedara eliminado de la Concacaf Champions Cup, torneo que era el objetivo principal de las Águilas.

Actualmente el brasileño tiene a los Azulcremas en la sexta posición del Clausura 2026 de la Liga MX luego de dos triunfos consecutivos y en la última jornada, ante Atlas, buscará sellar su pase a la liguilla para tratar de pelear el campeonato y colarse en la siguiente edición del torneo de la Concacaf.