Rodolfo Pizarro y la indicación de Matías Almeyda: “Péguenle a Rubens Sambueza”

“Uno que me cae mal al jugar, pero a la vez es uno de los que me gusta cómo juega y su personalidad es Rubens Sambueza. Se hace odiar por los rivales. Para mí es un jugadorazo. Mucho tiempo en los partidos me caía mal.

“Yo no puse el precio por mí, es lo que pagaron por mí, no es mi culpa. Maxi Meza le pasa lo mismo que a mí, mucha afición no lo quiere pero porque esperan que hagan más, no es paciente. Mucha afición de Monterrey ha sido injusta con 22, 21 jugadores de los 23 del plantel. La afición de Monterrey es así”.