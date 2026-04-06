Liga MX Richard Ledezma se molesta con un camarógrafo en el Chivas vs. Pumas El mediocampista de Chivas no pudo brillar con asistencias en el duelo de la Jornada 13 ante los universitarios.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Richard Ledezma y el fuerte reclamo a un camarógrafo del Akron

Chivas mantuvo el liderato del Clausura 2026 tras sacar el empate ante Pumas en duelo de la Jornada 13 de la Liga MX, juego que se disputó en el Estadio Akron.

Las ovaciones se las volvió a llevar la ‘Hormiga’ González, ya que el delantero se encargó de marcar los dos goles de Guadalajara en el partido.

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Pero una aficionada desde la grada logró captar un momento que se volvió viral en las redes sociales, este corrió a cuenta de Richard Ledezma, mediocampista Rojiblanco.

Ledezma fue sustituido al minuto 64 del partido, en el video se ve que Richy camina por la banda en dirección a la banca, en ese momento se le cruzó el camarógrafo con un equipo pesado y el jugador logra quitarse.

Este se molestó y le reclamó que casi le pega, al no obtener respuesta del hombre de la cámara, se regresó para decirle algo de cerca, ahora sí lo escuchó y algo le contestó, el jugador retomó su camino junto a un miembro del cuerpo técnico.

Chivas es primer lugar del Clausura 2026 con 31 puntos, para la jornada 14 de este torneo de la Liga MX tendrá una visita complicada, jugará en el Volcán ante los Tigres, quienes marchan en octavo lugar.