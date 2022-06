Cadena, sorprendido con Alan Mozo en Chivas: "Cada vez puede ir mejorando"

“Alguna otra incorporación está en manos de nuestro director deportivo y del consejo deportivo, entonces sí viene no nos viene nada mal, por supuesto que el equipo requiere de tipos que vengan con ese compromiso y en posiciones claves que es poder tener gente que nos de variedad en ataque, que tenga opción de tener o crear gol. No me cierro, si hay alguna posibilidad que sea bienvenida”, señaló.