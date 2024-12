"Justo lo hablaba con los compañeros que al fin salió, muchas veces lo he intentado, a veces va a la tribuna, a veces cerca, pero hoy Dios me regaló esto".

La adrenalina en el partido de este miércoles fue brutal tanto en el San Luis como en los Rayados de Monterrey y Chávez no ocultó que tuvo incluso una carga cardiaca más de la cuenta, aunque el motivo y el escenario lo ameritaba.

"No sé, regularmente estoy alrededor de los 11 kilómetros, a lo mejor hicimos un poco más, el corazón bombeaba sangre de la emoción por estar a un paso de la Final".

DOMÉNEC TORRENT HABLA DEL MARCADOR DEL SAN LUIS VS. MONTERREY: "QUERÍAMOS QUE HUBIERA PARTIDO DE VUELTA"

El director técnico del SAn Luis, Doménec Torrent, señaló que tenía como prioridad al menos que la calidad de los Rayados de Monterrey no fuera decisiva para sentenciar la eliminatoria desde este partido de ida.

"Orgulloso del equipo, la manera que juegan, orgulloso del público que nos han apoyado, queríamos que hubiera partido de vuelta, cuando juegas con estos equipos tan grandes, ha pasado una vez, cuando ganas con una diferencia abultada, no hay partido de vuelta. Estoy enamorado de este plantel, a lo mejor no tienen nombre como otros planteles, pero es lo mejor, hoy me siento orgulloso de lo que han jugado y competido, soy super agradecido".