El ex jugador de las Chivas e ídolo rojiblanco, Héctor Reynoso expresó que actualmente el equipo carece de referentes, y a que no le parece que Jesús Molina y Oribe Peralta sean quienes carguen con esa responsabilidad.

“No me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero la verdad yo no tengo ninguna playera del América en mi closet, nunca tuve la intención de cambiarla, ni ellos conmigo, creo que es honrar a la gente que ha pasado por estos colores, incluso en partidos como los Clásicos, eso es creo también por falta de referentes en el equipo”, apuntó.

“Para ser sincero no, la verdad Oribe fue mi compañero, no me gusta mucho hablar de la gente que no está, pero al final es una persona que está en activo y se puede opinar de ello”, indicó.