Liga MX Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 13 de la Liga MX Clausura 2026 Así marchan hasta el momento los encuentros de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Resumen | Santos empata con 10 jugadores al América en casa

Luego del parón por la fecha FIFA, el Torneo Clausura 2026 retomó su camino este viernes en Puebla, donde La Franja empató frente a FC Juárez por pizarra de 1-1.

Ese mismo viernes por la noche, continuó la actividad con victoria como local de Necaxa por 2-1 ante Mazatlán y en duelo de equipos norteños, Xolos pudo superar por la mínima a Tigres.

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RESULTADOS AL MOMENTO DE LA JORNADA 13 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Este sábado el futbol no se detiene con dos duelos que llaman la atención como será la visita de Pachuca al Estadio Cuauhtémoc para medirse a Cruz Azul y en la Comarca Lagunera el compromiso de Santos ante América.

La jornada cierra el domingo en la Perla Tapatía con el choque entre Guadalajara ante Pumas. Las Chivas ponen en juego su liderato frente a los universitarios que, luego de 12 jornadas, marchan en la cuarta posición de la tabla general.

Viernes 3 de marzo

Puebla 1-1 FC Juárez

Iker Moreno (Puebla), 55'

Madson De Souza Silva (Juárez), 76'

Necaxa 2-1 Mazatlán

Javier Ruiz (Necaxa), 14'

Fabio Gomez (Mazatlán), 39'

Alexis Peña (Necaxa), 55'

Tijuana 1-0 Tigres

Kevin Castañeda (Tijuana), 21'

Video Resumen | ¡Tuzos derrota a La Máquina! Con doblete de Kenedy, Pachuca alza la mano en el Cuauhtémoc

Sábado 4 de marzo

Monterrey 1-2 Atlético San Luis, en curso

Uros Djurdjevic (Monterrey), 20'

Joao Pedro (Atlético de San Luis), 48'

David Rodríguez (Atlético de San Luis), 90+8'

Querétaro 1-0 Toluca

Ali Ávila (Querétaro), 76'

Cruz Azul 1-2 Pachuca

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Robert Kenedy (Pachuca), 5'

Christian Ebere (Cruz Azul), 45+2'

Robert Kenedy (Pachuca), 58'

León 2-0 Atlas

Diber Cambindo (León), 13'

Daniel Arcila (León), 90+2'

Santos 1-1 América

Alexis Gutiérrez (América), 81'

Cristian Dájome (Santos Laguna), 83'

Domingo 5 de marzo