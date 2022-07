Renato Paiva afirma que “el colectivo de León” fue la clave del triunfo

“El equipo aún no está para unas cosas que yo quiero…aún están llegando jugadores. Ambriz tiene un entrenamiento con nosotros, lo que he necesitado me lo ha dado, pero estamos al 50% porque nos faltan cosas, no puedo ser loco de poner las cosas en cancha sin estar listas. Estoy orgulloso de los jugadores", dijo Paiva.