Raúl Jiménez Raúl Jiménez rechazó al América y una millonaria oferta por los Wolves El delantero mexicano puso en espera su anhelado retorno al club de Coapa por su amor a los Wolves

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video El motivo por el que Raúl Jiménez rechazó al América de cara al Apertura 2026

Raúl Jiménez aseguró su futuro para la próxima temporada antes de la disputa de la Copa del Mundo, luego de aceptar la propuesta del Wolverhampton inglés, decisión que desilusionó a muchos aficionados del América que anhelaban el retorno de su canterano.

En la batalla de 'ex equipos' del 'Lobo de Tepeji', los Wolves fueron los vencedores, pues este martes anunciaron con bombo y platillo el regreso de Raúl Jiménez, quien fue estrella del club de 2018 a 2023.

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¿Por qué Raúl Jiménez no volvió al América?

En el programa Selecciona2 de TUDN, Andrés Vaca reveló en exclusiva que las Águilas buscaron contratar a Raúl Jiménez, pero el 'hijo pródigo rechazó la propuesta debido a su anhelo de ayudar a Wolverhampton a lograr el ascenso a la Premier League, pues descendieron a la segunda división inglesa en la recién concluida temporada.

Vaca detalló que el club de Coapa le hizo una buena propuesta económica al delantero de la Selección Mexicana pero no fue suficiente, aunque dejó en claro que sí es su objetivo volver a jugar con el América.

" América buscó a Raúl Jiménez, efectivamente. Ofreció un gran contrato, le dio prácticamente las llaves de Coapa y dijo: 'quiero volver, pero no todavía, me quiero quedar con los Wolves una temporada más en Championship, ayudarlos a ascender y después hablamos".

Raúl Jiménez, por su primer gol en Mundiales

Antes de emprender su nueva aventura en el futbol inglés, Raúl Jiménez tendrá como gran misión disputar su cuarta Copa del Mundo con la Selección Mexicana.