" Chivas hoy vive una anarquía lamentable, no corresponde el presente de Chivas en cuanto a la organización que la preside a lo que demanda su historia. No se pronunciaron en lo más mínimo en el caso del 'Piojo', no puedes evadir una realidad así, dista mucho de estar a la altura de lo que representa Chivas, de lo que es como historia, como institución; no puedes manejar este tema como el de Gago así, no hay quien aparezca, no hay quien dé la cara, es inadmisible que Chivas viva una anarquía como la que vive".