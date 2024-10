Faitelson y la situación de Gago con Chivas: "Se va como un mentiroso"

"Chivas se quedó en la calle, hoy que lucha por puestos está buscando también a un entrenador, la novela de Fernando Gago llegó a su fin, y una novela de traiciones y mentiras, se queda sin entrenador Chivas, es verdad que no logró escapar de esa inconsistencia que caracteriza al equipo, pero también lo llevó a Semifinales cuando parecía no tener el plantel para lograrlo, Gago se va de Verde Valle como un mentiroso", Dijo Faitelson.

"Siempre hay que hablar de frente y aceptar las cosas, con la verdad, aunque signifique un movimiento delicado, ¿tan difícil era? Hay un interés por Boca Juniors, es el equipo de mis amores, estoy contento en Guadalajara, pero estoy en esa encrucijada, pero no tuvo la capacidad de hacerlo, se fue por la puerta de atrás.

"En Chivas no hay dirección, teníaque llegar a un acuerdo cuando Boca inició un chantaje emocional con su DT, que no ocurrió hace unas semanas, fue en septiembre 3, en la ceremonia del Salón de la Fama, Juan Román Riquelme estaba ahí, estaba en León, alguien me dijo que también tuvo viaje relámpago a Guadalajara, para platicar con un personaje", concluyó.