Liga MX Querétaro vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video Arranca el duelo entre Gallos y Diablos de la jornada 13

Este sábado 4 de abril el Estadio La Corregidora será el escenario del enfrentamiento entre Querétaro y Toluca, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX del Clausura 2026.

Querétaro ocupa la parte baja de la tabla con ocho puntos acumulados, sólo tiene una victoria en lo que va del semestre. En su último partido, Gallos empató, lo que refleja una racha complicada en la que aún buscan mejorar su rendimiento.

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Por otro lado, Toluca se encuentra en una situación más favorable, ocupa el tercer lugar con 26 puntos y 7 victorias; es el único invicto que queda del Clausura 2026. En su más reciente encuentro, también empataron, pero su desempeño general en la temporada ha sido sólido.

Este partido presenta una clara diferencia en la clasificación, con Toluca superando a Querétaro por 18 puntos. La necesidad de los locales por sumar puntos se contrasta con la búsqueda de los visitantes por mantener su posición en la parte alta de la tabla.

Para los aficionados que deseen seguir este encuentro, es importante conocer cómo y dónde se televisa el partido. ¡Sigue leyendo para obtener todos los detalles!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. TOLUCA DE LA JORNADA 13

Querétaro llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Atlas, lo que les deja con dudas sobre su rendimiento.

Por su parte, Toluca también empató ante Pachuca, lo que les genera presión para mejorar su desempeño y buscar una victoria que les devuelva la confianza.

Cuándo es el Querétaro vs. Toluca: el juego es este sábado 4 de abril en el Estadio La Corregidora.

el juego es este sábado 4 de abril en el Estadio La Corregidora. A qué hora es el Querétaro vs. Toluca : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Querétaro vs. Toluca: El encuentro estará disponible en Estados Unidos a través de ViX.