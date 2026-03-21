Atlas vs. Querétaro EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

Atlas ante Querétaro en la continuación de la Jornada 12 del Clausura 2026, donde los Rojinegros saltan como favoritos ante los Gallos Blancos.

Los Zorros ocupan la octava posición con 17 puntos, por lo que buscan asegurar su boleto a la Liguilla. Querétaro, por su parte, marcha en la posición 17 de la tabla con siete puntos y una sola victoria en el torneo.