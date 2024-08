La Máquina no dio respiro a los Gallos Blancos en todo el primer tiempo. La velocidad de los carrileros cruzazulinos fue demasiado para una defensa queretana muy nerviosa y desconcentrada.

Pese a la clara ventaja de ideas y portento físico, Cruz Azul no pudo concretar goles antes de la media hora de juego. Las malas decisiones en línea de fondo y la falta de contundencia frente al arco comenzaron a desesperar a Martín Anselmi ante uno que otro destello del rival por subirse primero al marcador.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 5 DEL APERTURA 2024 DE LIGA MX

Los Rayos y Bravos dieron buenos juegos en la Leagues Cup 2024, pero ahora será momento de mostrar su crecimiento en la Liga MX, donde Necaxa ya tiene un triunfo, pero Juárea sigue sin sumar de a tres puntos. El partido es este sábado 24 de agosto a las 5:00 pm tiempo del centro de México, así como a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

La Fiera no sabe lo que es ganar todavía en el Apertura 2024 y Santos no canta tan mal las rancheras al estar en la misma situación, es un partido total de necesitados para sí o sí conocer la victoria. El partido es este sábado 24 de agosto a las 7:00 pm del CT de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.