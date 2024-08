HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 5 DEL APERTURA 2024 DE LIGA MX

Querétaro viene de ser goleado por Atlético de San Luis al ser uno de los pocos clubes que reanudaron actividad previamente y sigue como el peor equipo del Apertura 2024 con cero triunfos en cinco partidos. Cruz Azul busca cambiar la imagen mostrada en la Leagues Cup 2024 en este partido que será el viernes 23 de agosto a las 7:00 pm del centro de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Los Cañoneros mostraron gran avance con Víctor Manuel Vucetich en la Leagues Cup al llegar a los Cuartos de Final, mientras que los Tuzos buscan recomponer su camino en el reinicio total de la Liga MX. Este partido es el viernes 23 de agosto a las 8:00 pm tiempo del centro de México y a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Tijuana y Monterrey jugaron partidos adelantados del Apertura 2024 con triunfo para ambos, lo que provocó que Rayados se convirtiera en líder de la Liga MX. Este encuentro será el viernes 23 de agosto a las 9:00 pm tiempo del centro de México por ViX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Los Rayos y Bravos dieron buenos juegos en la Leagues Cup 2024, pero ahora será momento de mostrar su crecimiento en la Liga MX, donde Necaxa ya tiene un triunfo, pero Juárea sigue sin sumar de a tres puntos. El partido es este sábado 24 de agosto a las 5:00 pm tiempo del centro de México, así como a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

La Fiera no sabe lo que es ganar todavía en el Apertura 2024 y Santos no canta tan mal las rancheras al estar en la misma situación, es un partido total de necesitados para sí o sí conocer la victoria. El partido es este sábado 24 de agosto a las 7:00 pm del CT de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.