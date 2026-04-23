Liga MX Liguilla al momento del Clausura 2026: Lo que necesitan para clasificarse Para la Jornada 17 de Liga MX hay mucho en juego entre últimos clasificados y posición en la tabla.

Video Liguilla al momento Clausura 2026 Liga MX: ¿Qué necesitan para clasificar?

En la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX aún quedan por definirse varias cosas rumbo a la Liguilla del futbol mexicano, como últimos clasificados y la posición en la tabla de cara a los Cuartos de Final.

Si bien Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca ya están en los Cuartos de Final, estos clubes aún esperan determinar su puesto final para saber hasta donde la localía les puede pertenecer en las siguientes fases.

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Liguilla al momento: Los números que necesita cada equipo



Así se encuentra el panorama de todos los equipos con posibilidades, de cara a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con tres boletos en pelea y todas las posiciones a definirse.

Chivas: busca asegurar el liderato general con un triunfo ante Xolos

busca asegurar el liderato general con un triunfo ante Xolos Pumas: clasificado a Cuartos de Final, busca finalizar líder con triunfo ante Pachuca y que Chivas pierda o empate, pero superarlo en diferencia de goles.

clasificado a Cuartos de Final, busca finalizar líder con triunfo ante Pachuca y que Chivas pierda o empate, pero superarlo en diferencia de goles. Pachuca: clasificado a Cuartos de Final, solo aspira al segundo lugar si vence ó evitar caer al cuartosi pierde y Cruz Azul gana.

clasificado a Cuartos de Final, solo aspira al segundo lugar si vence ó evitar caer al cuartosi pierde y Cruz Azul gana. Cruz Azul: clasificado a Cuartos de Final, aún aspira al tercer puesto con triunfo o empate ante Necaxa y que Pachuca pierda, si sufre derrota puede ser quinto si Toluca gana.

clasificado a Cuartos de Final, aún aspira al tercer puesto con triunfo o empate ante Necaxa y que Pachuca pierda, si sufre derrota puede ser quinto si Toluca gana. Toluca: clasificado a Cuartos de Final, solo aspira al cuarto puesto, por lo que debe ganar y que Cruz Azul pierda.

clasificado a Cuartos de Final, solo aspira al cuarto puesto, por lo que debe ganar y que Cruz Azul pierda. América: si quiere Liguilla debe ganar o empatar ante Atlas, todavía puede ser hasta quinto si gana y Toluca cae, pero si pierde puede quedar fuera si Tigres y Tijuana ganan.

si quiere Liguilla debe ganar o empatar ante Atlas, todavía puede ser hasta quinto si gana y Toluca cae, pero si pierde puede quedar fuera si Tigres y Tijuana ganan. Atlas: busca su pase a Cuartos de Final y debe vencer al América para rebasarlo en la tabla, si empata o pierde depende que Tigres, Tijuana y León sufran derrotas para avanzar.

busca su pase a Cuartos de Final y debe vencer al América para rebasarlo en la tabla, si empata o pierde depende que Tigres, Tijuana y León sufran derrotas para avanzar. Tigres: es octavo y debe ganar para asegurar Liguilla sin importar otros resultados, si empata o pierde, debe esperar que Tijuana o León sufran derrotas para pasar.

es octavo y debe ganar para asegurar Liguilla sin importar otros resultados, si empata o pierde, debe esperar que Tijuana o León sufran derrotas para pasar. León: es décimo y está obligado a ganar con la combinación de resultados de derrotas de Tigres y Tijuana para avanzar a la Liguilla.

es décimo y está obligado a ganar con la combinación de resultados de derrotas de Tigres y Tijuana para avanzar a la Liguilla. Tijuana: Xolos debe ganar y esperar que Atlas o Tigres pierdan, además de que León no gane para clasificarse a la Fiesta Grande.

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Equipos eliminados del Clausura 2026