Liga MX Larcamón responde a la posible alineación indebida de Cruz Azul en Querétaro El estratega de La Máquina se refirió a la posible infracción y descartó que hubiera cometido alguna dentro del campo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¿Alineación indebida de Cruz Azul? esto dijo Larcamón

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, opinó sobre la posible alineación indebida luego de que Paolo Arriaga, integrante del cuerpo técnico, fuera visto a un lado de la banca sin aparecer en la cédula del partido.

Sin embargo, Larcamón descartó que conocer bien el asunto y solo comentó que entendía que formaba parte del protocolo médico del partido. Por otra parte aseguró que dentro del campo no hubo infracción alguna.

PUBLICIDAD

"Realmente no entiendo esos temas. Respecto al campo de juego no hubo alineación indebida. Respecto al staff entiendo que hay un miembro de la parte de protocolo de paro cardíaco, en la zona, y nada más puedo decir yo", expresó en conferencia de prensa.

Tras el empate ante el Querétaro que sigue agravando el presente de Cruz Azul de cara a la Liguilla, pues sigue sin ganar, Nicolás Larcamón aceptó que viven un momento complejo y que los méritos no sirven si no hay contundencia.

"Es un momento claramente con una complejidad y adversidad en cuanto a esos pequeños detalles que marcan los rumbos de los partidos. Lo único que puedo decir es disculparme con la aficipon, porque estamos haciendo méritos, pero el futbol desconoce de méritos. El futbol desconoce de producción si no conoce de contundencia", expresó.

REGRESO AL ESTADIO BANORTE "DEMASIADO TARDE" PARA LARCAMÓN

Respecto al regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte, Larcamón lamentó que fuera "demasiado tarde", pues resaltó el desgaste de los viajes constantes, incluso comentó que las leyendas de México y Brasil volvieron antes.