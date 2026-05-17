Liga MX Pumas vs. Pachuca: Alineaciones confirmadas para la Semifinal de vuelta de Liga MX Estos son los jugadores que eligieron Efraín Juárez y Esteban Solari en busca del boleto a la Final.

Video Alineaciones confirmadas de Pumas y Pachuca

Se confirmaron las alineaciones para el Pumas vs. Pachuca, Semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 que se disputará esta noche en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pachuca ganó el duelo de ida por 1-0 con gol de Oussama Idrissi. Los Tuzos clasifican a la Final empatando o ganando por cualquier marcador.

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Mientras que a Pumas también le basta ganar por cualquier marcador, ya que cuenta con la ventaja del criterio de posición de la tabla.

Cabe recordar que, Pachuca tiene la baja de Eduardo Bauermann tras ser expulsado de último minuto en la Semifinal de ida que se jugó en el Estadio Hidalgo el pasado jueves.

Alineaciones del Pumas vs. Pachuca, Semifinales de vuelta de Liga MX



Estos son los 22 jugadores que mandarán a la cancha Efraín Juárez y Esteban Solari en busca de ser el segundo finalista de Liga MX tras Cruz Azul que dejó fuera a Chivas en Semifinales.

Pumas

Keylor Navas

Rubén Duarte

Nathan Silva

Álvaro Angulo

Rodrigo López

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Jordan Carrillo

Uriel Antuna

Juninho Vieira

Robert Morales

Pachuca