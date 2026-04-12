Liga MX Pumas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 14 a disputarse en el Olímpico Universitario.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Este domingo 12 de abril Pumas recibirá a Mazatlán FC en el Estadio Olímpico Universitario, encuentro correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026.

Pumas llega a este encuentro con 24 puntos luego de un balance de seis victorias, seis empate sy una derrota, ésta como local tras verse sorprendido por Toluca en la Jornada 9. En su último partido, los de la UNAM empataron, lo que les ha permitido mantenerse en la parte alta de la clasificación.

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Por otro lado, Mazatlán FC ocupa las posiciones más bajas, pues pelea por no quedar en el sótano del Clausura 2026, tiene sólo 11 puntos y 3 victorias en lo que va del torneo. En su más reciente encuentro, el equipo visitante sufrió una derrota, lo que ha complicado su situación en la liga.

Con una diferencia de 13 puntos entre ambos equipos, el partido promete ser crucial para Mazatlán FC, que busca mejorar su rendimiento y salir de la zona baja de la tabla. Mientras tanto, Pumas intentará consolidar su posición en los primeros lugares. Para conocer cómo y dónde se televisa este enfrentamiento, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 14

Cuándo es el Pumas vs. Mazatlán FC: el juego es este domingo 12 de abril en el Estadio Olímpico Universitario.

el juego es este domingo 12 de abril en el Estadio Olímpico Universitario. A qué hora es el Pumas vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 12:00PM; en Estados Unidos es a las 2:00PM tiempo del Este, 1:00PM tiempo del Centro y 11:00AM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 12:00PM; en Estados Unidos es a las 2:00PM tiempo del Este, 1:00PM tiempo del Centro y 11:00AM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pumas vs. Mazatlán FC: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Las Estrellas y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.