Liga MX Pumas tiene un gran recibimiento previo al juego contra Atlético de San Luis Decenas de personas se dieron cita en el hotel de concentración para recibir al conjunto universitario.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Pumas desata la locura previo al juego vs. San Luis

Pumas vive uno de sus mejores momentos en los últimos torneos lo que ha provocado que la afición se vuelva a ilusionar y eso que demostrado con en el caluroso recibimiento que le dieron al equipo en San Luis, previo al duelo de la jornada 15 del Clausura 2026.

El conjunto universitario llegó este jueves a suelo potosino y fue sorprendido por decenas de seguidores que se dieron cita en el hotel de concentración que organizaron una autentica fiesta para demostrar su apoyo a los felinos.

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Con canticos, banderas y bombas de humo, los fanáticos recibieron a los jugadores que tuvieron que llegar a su hotel caminando en medio de los aficionados que querían estar cerca de ellos.

Entre los jugadores más solicitados estaban Keyor Navas, Carrasquilla y Uriel Antuna, que se unieron a la fiesta como lo hicieron otros de sus compañeros.

Pumas se enfrentará este viernes al Atlético de San Luis donde buscará escalar posiciones de cara a la liguilla del futbol mexicano.