Liga MX Atlético de San Luis vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Este viernes 17 de abril, Atlético de San Luis recibirá a Pumas en el Estadio Libertad Financiera, encuentro correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026.

Atlético de San Luis llega en el sitio 14 de la tabla de posiciones con 15 puntos y saldo de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas en lo que va del semestre. En su último partido, el cuadro potosino empató, lo que refleja una racha que no les ha permitido escalar posiciones en la clasificación.

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Por su parte, Pumas se encuentra en una mejor situación, ocupa el cuarto lugar con 27 puntos, registro de siete victorias, seis empates y una derrota. Como visitante conserva el paso invicto con saldo de tres triunfos y mismo número de empates.

En su más reciente encuentro, Pumas salió victorioso, lo que les ha permitido mantener una buena racha en la liga.

Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en la acumulación de puntos entre ambos equipos, lo que podría influir en el desarrollo del partido. Los aficionados podrán seguir de cerca este duelo que promete ser clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la liga.

Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. PUMAS DE LA JORNADA 15

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Pumas : el juego es este viernes 17 de abril en el Libertad Financiera.

: el juego es este viernes 17 de abril en el Libertad Financiera. A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Pumas : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Pumas: sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX tanto en México como en Estados Unidos.

sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX tanto en México como en Estados Unidos.