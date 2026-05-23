Liga MX Pumas modificará su esquema para la final de vuelta ante Cruz Azul Los de la UNAM buscarán ante la Máquina conquistar la octava estrella de Liga MX en su historia.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Efraín Juárez contempla cambios para el partido de vuelta ante Cruz Azul

Pumas recibirá a Cruz Azul en el partido de vuelta de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que se vivirá en el Estadio de Ciudad Universitaria.

Nuestro compañero de TUDN e Insider se Pumas, Rodrigo Celorio, estuvo en el hotel de concentración, donde se dieron cita algunos aficionados para recibir a los futbolistas, entre ellos Efraín Juárez, técnico del equipo.

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Celorio nos adelantó que habrá cambios en el once inicial, un equipo diferente al que se vio en la ida donde igualaron sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Va a salir diferente Universidad Nacional, mañana Coco (Carrasquilla) y Pedro Vite estarán en el medio campo”.

Además, nos adelantó lo que podría ser el cuadro titular que Efraín Juárez mandaría al campo de juego.

Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Coco Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho.

El cuadro de la UNAM, estará por la mañana en su hotel, donde desayunarán y tendrán una sesión de video, después saldrán anticipadamente del hotel rumbo al estadio para evitar algún retraso por el tránsito en la zona.