    Liga MX

    Pumas deja emotivo mensaje a Alan Medina que estuvo 'presente' en la banca

    Los futbolistas de Pumas demostraron su compañerismo con un emotivo mensaje al futbolista mexicano que recientemente fue operado.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Pumas rinde homenaje a Alan Medina con figura en la banca

    En Pumas dieron una muestra más de la unión y buen ambiente que hay en el vestidor y ante Pachuca no se olvidaron de mostrar su apoyo a su compañero Alan Medina, quien recientemente tuvo que ser operado por una lesión en el tobillo.

    Durante la foto oficial previo al partido los jugadores llevaron una manta en la que se leía: "Alan, tus hermanos estamos contigo, vamos a luchar todos por ti y junto a ella una foto en cartón del futbolista mexicano".

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    ALAN MEDINA DE CARTÓN TAMBIÉN ESTUVO EN EL PACHUCA VS. PUMAS

    La imagen de Medina los acompañó antes y durante el partido, pues así se pudo ver en el vestidor en donde estaba la imagen de cartón del jugador junto a su camiseta.

    Más tarde, después de la foto oficial, también ocupó un lugar en la banca del cuadro auriazul que espera la pronta recuperación de su elemento.

    Durante el partido ante FC Juárez, Medina recibió una fuerte barrida de Eder López en la que, según se pudo ver en las imágenes posteriores, afectó el tobillo del extremo derecho mexicano que lo obligó a salir de cambio.

    El jugador sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y fue intervenido quirúrgicamente que lo alejará de las canchas aproximadamente seis meses.

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