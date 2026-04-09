Futbol Pumas cuestiona penal ante Chivas y no se confía rumbo a Liguilla Pumas critica el penal ante Chivas y evita caer en exceso de confianza al cierre del torneo

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Nathan Silva afirma que no se debió marcar penal ante Chivas

Pumas acarició la victoria el pasado fin de semana ante Guadalajara en el Estadio Akron, pero un penal marcado contra los felinos terminó por igualar el marcador 2-2 en tiempo de compensación; esa jugada, según Nathan Silva, no debió haber sido marcada.

“Para mí no fue penal, pero el árbitro tomó esa decisión. La Federación hace el análisis. Nosotros tenemos que defender lo nuestro, hacer nuestro trabajo y el árbitro hace el suyo”, aseguró el defensor brasileño en conferencia de prensa de este jueves.

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¿Cómo llega Pumas al cierre del Clausura 2026?

El propio Nathan destacó que, pese a estar ubicados en la quinta posición de la tabla general con 24 puntos y contar con una seguidilla de cuatro partidos sin perder, los últimos tres ante Cruz Azul, Club América y Guadalajara, todavía hay un camino largo para asegurar el pase a Liguilla.

“Nosotros venimos de menos a más, pasamos por momentos muy complicados. Ahora estamos en una situación ‘buena’, pero no hemos calificado; todavía tenemos partidos difíciles. El del domingo será un partido muy difícil contra un equipo muy serio, que también se está jugando la vida y ha complicado a muchos adversarios. Tenemos que estar enfocados en lo nuestro, con humildad y trabajo, que es lo que nos trajo hasta aquí”, comentó.

Pumas no se confía ante rivales en el papel accesibles

El hecho de haber sumado dos empates y una victoria ante equipos grandes de México, además de competirle a Toluca pese a la derrota, no llena de soberbia al equipo de cara al cierre del certamen, donde enfrentarán a rivales que en el papel lucen accesibles, como Mazatlán, San Luis o Juárez, así lo explicó Alan Medina.

“Trabajamos todos los partidos por igual. No hay rival sencillo ni que no sea complicado. Mazatlán le ha sacado puntos a equipos muy importantes. Vamos a jugar como lo hemos hecho ante Cruz Azul, América y Toluca; a todos esos equipos también les jugamos al tú por tú. Jamás nos vamos a sentir superiores a ellos”, afirmó.