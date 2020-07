Pumas aún no llega a acuerdo en salarios por pandemia

La cabeza de los jugadores de Pumas no está aún 100 por ciento puesta en el futbol. Este miércoles, tras el empate ante América por la Copa por México , Andrés Iniestra , capitán de los universitarios habló sobre el tema.

“Lo que queremos es que hayan los menos afectados, que los jóvenes los canteranos no se vean afectados y nosotros buscar un punto medio para tampoco salir tan perjudicados “, manifestó.

“Son una afición muy entregada, pero pedirles que no jueguen con su propia salud, es un tema muy fuerte que no es de risa, nosotros sabemos de nuestro apoyo y no se expongan ellos solos”, manifestó.