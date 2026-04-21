Liga MX Monterrey vs. Puebla EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Con la intención de terminar de manera digna el torneo ante su gente, los Rayados reciben a Puebla que tampoco tiene aspiraciones de Liguilla.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡CERCA! Lucas Ocampos disparó que se estrella en el poste.

El Monterrey recibe a Puebla en partido correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido en el que buscarán tener una despedida digna ante su público, tras no lograr el objetivo de clasificar a la Liguilla.

Los Rayados no han perdido contra Puebla desde el 2022 por lo que buscarán mantener ese dominio y lograr al menos una última victoria en el Estadio BBVA donde no conocen la victoria desde principios de marzo.

PUBLICIDAD

PUEBLA BUSCA DAR UNA ÚLTIMA SORPRESA

El Puebla ya tampoco tiene aspiraciones de clasificar a la Liguilla por lo que sin nada en juego tratará de dar una sorpresa. Ellos no ganan desde el 4 de marzo, curiosamente cuando se dio la última victoria rayada.

La Franja tratará de romper con cuatro años de dominio rayado sobre ellos y llevarse alguna victoria en la penúltima jornada de la campaña.

ACCIONES DEL MONTERREY VS PUEBLA:

¡Poste! Monterrey se queda cerca del empate

(26' | 0-1) Orellano desborda por derecha y manda el centro al área en donde Ocampos remata con potencia, pero la pelota pega en el travesaño.

¡Gooooooool de Puebla! Gómez sorprende con gol de vestidor

(1' | 0-1) Centro desde la derecha al área en donde Emiliano Gómez se escapa de la defensa y solo remata de cabeza para vencer al portero.

Inicia el partido entre Rayados y Puebla