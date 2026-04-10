Liga MX Puebla vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Este viernes 10 de abril el Estadio Cuauhtémoc será el escenario del enfrentamiento entre Puebla y León, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Puebla ocupa la posición 15 de la tabla con 13 puntos acumulados; su saldo es de tres victorias en lo que va del torneo; como local tiene balance de dos triunfos, tres empates y dos derrotas.

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En su último partido, La Franja empató, lo que refleja una racha que no les ha permitido escalar posiciones en la clasificación.

Por su parte, León se encuentra en la undécima posición con 16 puntos; como visitante tiene más derrotas que victorias, pues su balance es de un triunfo, un empate y cinco descalabros.

En su más reciente encuentro, el equipo visitante salió victorioso, lo que les da un impulso en su búsqueda de mejorar su posición en la tabla, pues desde la llegada de Javier Gandolfi como técnico tiene dos triunfos al hilo.

Este partido presenta una clara diferencia en puntos entre ambos equipos, lo que podría influir en el desarrollo del juego. Con Puebla buscando romper su racha de empates y León intentando consolidar su buen momento, el encuentro promete ser un punto de interés para los aficionados.

Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. LEÓN DE LA JORNADA 14



Puebla llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra FC Juárez, lo que ha generado dudas en su rendimiento. Por otro lado, León se presenta en alza, tras haberse impuesto con claridad a Atlas, lo que les brinda confianza y motivación para seguir sumando en la tabla.

Cuándo es el Puebla vs. León : el juego es este viernes 10 de abril en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es este viernes 10 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Puebla vs. León : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Puebla vs. León: El evento estará disponible en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.